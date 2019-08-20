Випуск новин за 12:00: Арешт Клименка. Пожежі на Канарах
У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – у ГПУ повідомили, що Печерський суд Києва заочно заарештував екс-міністра доходів і зборів України часів Януковича – Олександра Клименка, який, діючи в інтересах сім'ї, заволодів трьома мільярдами гривень. Беспрецедентною екологічною трагедією називають лісові пожежі на Канарському острові Гран-Канарія. Зараз площа пожеж –12 тисяч гектарів.
Також у випуску:
У Черкасах люди із вадами зору підкорювали хвилі на сап-дошках.
Суд продовжує обирати запобіжний захід власнику готелю "Токіо стар" Вадиму Чорному.
В Києві почали підготовку до зйомок історично-художнього фільму "Долина", який розповідає про боротьбу за Україну.
Джерело: 24 канал
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