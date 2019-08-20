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      Випуск новин за 12:00: Арешт Клименка. Пожежі на Канарах

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – у ГПУ повідомили, що Печерський суд Києва заочно заарештував екс-міністра доходів і зборів України часів Януковича – Олександра Клименка, який, діючи в інтересах сім'ї, заволодів трьома мільярдами гривень. Беспрецедентною екологічною трагедією називають лісові пожежі на Канарському острові Гран-Канарія. Зараз площа пожеж –12 тисяч гектарів.

      Також у випуску:

      У Черкасах люди із вадами зору підкорювали хвилі на сап-дошках.

      Суд продовжує обирати запобіжний захід власнику готелю "Токіо стар" Вадиму Чорному.

      В Києві почали підготовку до зйомок історично-художнього фільму "Долина", який розповідає про боротьбу за Україну.

      blog_ava
      На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
      сьогодні
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      Теги: Олександр Клименко Випуск новин Судді Пожежа
      Джерело: 24 канал
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