Випуск новин за 12:00: Арешт Клименка. Пожежі на Канарах

У випуску новин за 20 серпня станом на 12:00 – у ГПУ повідомили, що Печерський суд Києва заочно заарештував екс-міністра доходів і зборів України часів Януковича – Олександра Клименка, який, діючи в інтересах сім'ї, заволодів трьома мільярдами гривень. Беспрецедентною екологічною трагедією називають лісові пожежі на Канарському острові Гран-Канарія. Зараз площа пожеж –12 тисяч гектарів.

Також у випуску: У Черкасах люди із вадами зору підкорювали хвилі на сап-дошках. Суд продовжує обирати запобіжний захід власнику готелю "Токіо стар" Вадиму Чорному. В Києві почали підготовку до зйомок історично-художнього фільму "Долина", який розповідає про боротьбу за Україну.

Джерело: 24 канал