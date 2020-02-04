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      Выпуск новостей за 12:00: Авиасообщение Украины с Китаем. Заседание Рады

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 12:00 – Украина с сегодняшнего дня прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Такие меры – временные. Полеты прекратят минимум на месяц. Стартовала работа третьей сессии Верховной Рады девятого созыва. Какие планы у народных депутатов – выясняли журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ: в Киеве на вынужденные каникулы ушли уже 90 школ.

      В Минздраве сообщили, что госпитализированные с подозрением на коронавирус в Киеве оказались ним не заражены.

      Пророссийские боевики применяют на Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение: враг 12 раз нарушил режим прекращения огня.

      Из-за утечки информации по расследованию Иран не будет предоставлять украинским следователям материалы по делу о сбивании самолета МАУ.

       

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      Теги: авиация Новости Украины Китай Верховная Рада Выпуск новостей
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