Выпуск новостей за 12:00: Авиасообщение Украины с Китаем. Заседание Рады

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 12:00 – Украина с сегодняшнего дня прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Такие меры – временные. Полеты прекратят минимум на месяц. Стартовала работа третьей сессии Верховной Рады девятого созыва. Какие планы у народных депутатов – выясняли журналисты 24 канала.

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