Випуск новин за 12:00: Авіасполучення України з Китаєм. Засідання Ради

У випуску новин за 4 лютого станом на 12:00 – Україна від сьогодні припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Такі заходи – тимчасові. Польоти припинять щонайменше на місяць. Стартувала робота третьої сесії Верховної ради дев'ятого скликання. Які плани у народних депутатів – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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