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      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
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      Випуск новин за 12:00: Авіасполучення України з Китаєм. Засідання Ради

      Випуск новин

      У випуску новин за 4 лютого станом на 12:00 – Україна від сьогодні припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Такі заходи – тимчасові. Польоти припинять щонайменше на місяць. Стартувала робота третьої сесії Верховної ради дев'ятого скликання. Які плани у народних депутатів – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      В Україні школи масово закривають на карантин через грип та ГРВІ: у Києві на вимушені канікули пішли вже 90 шкіл.

      У МОЗ повідомили, що госпіталізовані з підозрою на коронавірус у Києві виявилися ним не заражені.

      Проросійські бойовики застосовують на Донбасі заборонене мінськими угодами озброєння: ворог 12 разів порушив режим припинення вогню.

      Через витік інформації щодо розслідування Іран не надаватиме українським слідчим матеріали у справі про збиття літака МАУ.

       

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      Теги: авіація Новини України Китай Верховна Рада Випуск новин
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