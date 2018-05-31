Выпуск новостей за 12:00: Автокефалия Украинской церкви. Резня в Германии
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 12:00 – Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле. В Германии в поезде, который шел из Кельна на север страны, мужчина напал с ножом на пассажиров, один человек был убит и еще двое ранены.
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Источник: 24 Канал
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