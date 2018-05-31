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Выпуск новостей за 12:00: Автокефалия Украинской церкви. Резня в Германии

Выпуск новостей 33 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 12:00 – Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле. В Германии в поезде, который шел из Кельна на север страны, мужчина напал с ножом на пассажиров, один человек был убит и еще двое ранены.

Также в выпуске:

Двое украинских защитников ранены. Боевики 28 раз нарушали тишину на Донбассе.

В Симферополе сегодня будут судить украинского политзаключенного Владимира Балуха.

В Луцке закрыли дело против военных, которых обвинили в побеге из воинской части.

Дети, которые попали в ДТП в Беларуси, возвращаются домой

Теги: Выпуск новостей Единая поместная церковь религия
Источник: 24 Канал
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