Випуск новин за 12:00: Автокефалія для Української церкви. Різанина у Німеччині

У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже у липні. У Німеччині в поїзді, що йшов з Кельна на північ країни, чоловік напав з ножем на пасажирів, одна людина була вбита і ще двоє поранені.

Також у випуску: Двоє українських захисників поранені. Бойовики 28 разів порушували тишу на Донбасі. У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха. У Луцьку закрили провадження проти військових, яких звинуватили у втечі військової частини. Діти, які потрапили у ДТП у Білорусі, повертаються додому