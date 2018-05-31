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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 12:00: Автокефалія для Української церкви. Різанина у Німеччині

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже у липні. У Німеччині в поїзді, що йшов з Кельна на північ країни, чоловік напав з ножем на пасажирів, одна людина була вбита і ще двоє поранені.

Також у випуску:

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У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.

У Луцьку закрили провадження проти військових, яких звинуватили у втечі військової частини. 

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Теги: Випуск новин релігія Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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