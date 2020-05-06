Выпуск новостей за 12:00: Азиатское турне Зеленского. Погода в Карпатах

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 12:00 – по окончании пандемии COVID-19 Владимир Зеленский отправится в азиатское турне: углубление сотрудничества со странами Азии, в частности с Китаем, Японией и Индией, в ОП считают одним из приоритетных. В ГСЧС советуют воздержаться от походов в горы, там продолжается метель и морозы. На высокогорье Карпат ожидают майский снег – аж до 40 см.

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В Минэнергетики объяснили идею с майнингом криптовалют на АЭС. Мол, это сохранит гарантированные нагрузки на станции и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства.