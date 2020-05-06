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      Выпуск новостей за 12:00: Азиатское турне Зеленского. Погода в Карпатах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 12:00 – по окончании пандемии COVID-19 Владимир Зеленский отправится в азиатское турне: углубление сотрудничества со странами Азии, в частности с Китаем, Японией и Индией, в ОП считают одним из приоритетных. В ГСЧС советуют воздержаться от походов в горы, там продолжается метель и морозы. На высокогорье Карпат ожидают майский снег – аж до 40 см.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      В эпицентре вспышки COVID-19, провинции Хубэй, возобновляют работу учебные заведения. Пока на уроки допустили учеников старших классов, которые должны сдавать экзамены летом.

      На Харьковщине сельская учительница записывает оригинальные обучающие ролики для школьников. Ольга Халепа рифмует сложные биологические термины о грибах, растениях и размножении.

      В Киеве под Кабмином снова митинговали предприниматели. Представители малого и среднего бизнеса со всей Украины собрались на акцию под лозунгом "Карантин убивает".

      В Минэнергетики объяснили идею с майнингом криптовалют на АЭС. Мол, это сохранит гарантированные нагрузки на станции и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Карпаты Владимир Зеленский Выпуск новостей
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