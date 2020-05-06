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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 12:00: Азійське турне Зеленського. Погода у Карпатах

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 травня станом на 12:00 – по завершенню пандемії COVID-19 Володимир Зеленський відправиться у азійське турне. Адже поглиблення співпраці з країнами Азії, зокрема з Китаєм, Японією та Індією, в ОП вважають одним із пріоритетних. У ДСНС радять утриматись від походів у гори, адже там триває хуртовина і морози. На високогір'ї Карпат очікують травневий сніг – аж до 40 сантиметрів.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В епіцентрі спалаху COVID-19, провінції Хубей, відновлюють роботу навчальні заклади. Поки на уроки допустили учнів старших класів, які повинні складати іспити влітку. 

      На Харківщині сільська вчителька записує оригінальні навчальні ролики для школярів. Ольга Халепа римує складні біологічні терміни про гриби, рослини та розмноження. 

      У Києві під Кабміном знову мітингували підприємці. Представники малого та середнього бізнесу зі всієї України зібралися на акцію під гаслом "Карантин вбиває". 

      У Міненергетики пояснили ідею з майнінгом криптовалют на АЕС. Мовляв, це збереже гарантоване навантаження на станції та дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. 

      Теги: Новини України Сніг в Україні Карпати Володимир Зеленський Випуск новин
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