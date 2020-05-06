Випуск новин за 12:00: Азійське турне Зеленського. Погода у Карпатах

У випуску новин за 6 травня станом на 12:00 – по завершенню пандемії COVID-19 Володимир Зеленський відправиться у азійське турне. Адже поглиблення співпраці з країнами Азії, зокрема з Китаєм, Японією та Індією, в ОП вважають одним із пріоритетних. У ДСНС радять утриматись від походів у гори, адже там триває хуртовина і морози. На високогір'ї Карпат очікують травневий сніг – аж до 40 сантиметрів.

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