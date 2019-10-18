Выпуск новостей за 12:00: Час вопросов к правительству. Пожар на Ровенщине

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 12:00 – в парламенте началось очередное заседание осенней сессии. Рада провела час вопросов к правительству и начнет голосование за проект госбюджета в первом чтении. В Клевани Ровенской области на химическом предприятии произошел взрыв, после чего начался пожар.

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