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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 12:00: Час вопросов к правительству. Пожар на Ровенщине

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 12:00 – в парламенте началось очередное заседание осенней сессии. Рада провела час вопросов к правительству и начнет голосование за проект госбюджета в первом чтении. В Клевани Ровенской области на химическом предприятии произошел взрыв, после чего начался пожар.

      Также в выпуске:

      Костер в центре города, разбитые бары и магазины. В Барселоне не утихают протесты против осуждения организаторов референдума за независимость Каталонии.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о согласовании нового соглашения с Евросоюзом о Brexit.

      Подозрение Олегу Гладковскому уже согласовано. Его подписал руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский. Вручить должны сегодня.

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      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Выпуск новостей Пожар Ровно
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