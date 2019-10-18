Випуск новин за 12:00: Година запитань до уряду. Пожежа на Рівненщині

У випуску новин за 18 жовтня станом на 12:00 – у парламенті розпочалось чергове засідання осінньої сесії. Рада провела годину запитань до уряду та розпочне голосування за проєкт держбюджету у першому читанні. У Клевані Рівненської області на хімічному підприємстві стався вибух, після чого почалася пожежа.

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Багаття в центрі міста та потрощені бари і магазини. У Барселоні не вщухають протести проти засудження організаторів референдуму за незалежність Каталонії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про погодження нової угоди з Євросоюзом щодо Brexit.

Підозра Олегу Гладковському вже погоджена. Її підписав керівник детективів НАБУ Андрій Калужинський. Вручити її мають сьогодні.