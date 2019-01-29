Выпуск новостей за 12:00: Чествование памяти героев Крут. Подавление восстания в Судане

В выпуске новостей за 12:00 – 29 января в Украине чествуют память украинских студентов, которые в 1918 году выступили против несколькотысячной армии большевиков. Хоть битва и закончилась поражением, но стала важным звеном в ходе событий Украинской революции. Российские наемники группы Вагнера, которых перебросили из Донбасса в Судан, участвуют в подавлении протестов в африканских странах

Также в выпуске: В Каменском произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе. Из-за гриппа школьников в нескольких областях Украины отправили на карантин. 28 января пророссийские боевики обстреляли окрестности Марьинки и пять раз атаковали позиции ВСУ. Священники Московского патриархата вместе с титушками сорвали собрание жителей села на Винничине.