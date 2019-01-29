Выпуск новостей за 12:00: Чествование памяти героев Крут. Подавление восстания в Судане
В выпуске новостей за 12:00 – 29 января в Украине чествуют память украинских студентов, которые в 1918 году выступили против несколькотысячной армии большевиков. Хоть битва и закончилась поражением, но стала важным звеном в ходе событий Украинской революции. Российские наемники группы Вагнера, которых перебросили из Донбасса в Судан, участвуют в подавлении протестов в африканских странах
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В Каменском произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе.
Из-за гриппа школьников в нескольких областях Украины отправили на карантин.
28 января пророссийские боевики обстреляли окрестности Марьинки и пять раз атаковали позиции ВСУ.
Священники Московского патриархата вместе с титушками сорвали собрание жителей села на Винничине.
Источник: 24 канал
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