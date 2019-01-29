Випуск новин за 12:00: Вшанування пам'яті героїв Крут. Придушення повстання у Судані

У випуску новин за 12:00 – 29 січня в Україні вшановують пам'ять українських студентів, які у 1918 році виступили проти кількатисячної армії більшовиків. Хоч битва й закінчилася поразкою, та стала важливою ланкою перебігу подій Української революції. Російські найманці групи Вагнера, яких перекинули з Донбасу в Судан, беруть участь у придушенні антиурядових протестів у африканській країні.

Також у випуску: У Кам'янському стався вибух на Дніпровському коксохімічному заводі. Через грип школярів у декількох областях України відправили на карантин. 28 січня проросійські бойовики обстріляли околиці Мар'їнки та п'ять разів атакували позиції ЗСУ. Священики Московського патріархату разом із тітушками зірвали збори мешканців села на Вінничині.