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      Выпуск новостей за 12:00: Чествование памяти Героев Небесной Сотни. Лавина в Швейцарии

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 12:00 – уже в пятый раз Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этот день от пуль силовиков на Майдане погибла почти сотня митингующих. В Швейцарии 200 спасателей и вертолеты ищут десятерых лыжников, которых засыпало лавиной.

      Также в выпуске:

      Суд рассматривает апелляцию адвокатов по делу пленных моряков.

      На Донбассе боевики выпустили по украинской армии почти четыре сотни снарядов и мин.

      Подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру нашли электронный браслет.

      blog_ava
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      Теги: Евромайдан Небесная Сотня Выпуск новостей Швейцария
      Источник: 24 канал
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