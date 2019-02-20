Выпуск новостей за 12:00: Чествование памяти Героев Небесной Сотни. Лавина в Швейцарии

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 12:00 – уже в пятый раз Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этот день от пуль силовиков на Майдане погибла почти сотня митингующих. В Швейцарии 200 спасателей и вертолеты ищут десятерых лыжников, которых засыпало лавиной.

Также в выпуске: Суд рассматривает апелляцию адвокатов по делу пленных моряков. На Донбассе боевики выпустили по украинской армии почти четыре сотни снарядов и мин. Подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру нашли электронный браслет.