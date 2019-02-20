Выпуск новостей за 12:00: Чествование памяти Героев Небесной Сотни. Лавина в Швейцарии
В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 12:00 – уже в пятый раз Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этот день от пуль силовиков на Майдане погибла почти сотня митингующих. В Швейцарии 200 спасателей и вертолеты ищут десятерых лыжников, которых засыпало лавиной.
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Источник: 24 канал
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