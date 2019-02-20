Випуск новин за 12:00: Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Лавина у Швейцарії
У випуску новин за 20 лютого станом на 12:00 – вже вп'яте Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. В цей день від куль силовиків на Майдані загинула майже сотня мітингувальників. У Швейцарії 200 рятувальників та вертольоти шукають десятьох лижників, яких засипало лавиною.
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Джерело: 24 канал
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