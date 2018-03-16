Выпуск новостей за 12:00: Четыре года оккупации Крыма. Увольнение Ливанчука
Выпуск новостей 12:42, сегодня 21 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 12:00 – на заседании Совета Безопасности ООН обсудили ситуацию в Крыму. Губернатор Донетчины Павел Жебривский уволил главу Военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука.
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Источник: 24 Канал
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