Випуск новин за 12:00: Чотири роки окупації Криму. Звільнення Ливанчука
Випуск новин 12:39, сьогодні 69 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 12:00 – на засіданні Ради Безпеки ООН обговорили ситуацію в Криму. Губернатор Донеччини Павло Жебрівський звільнив голову Військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олега Ливанчука.
Також у випкуску:
США збираються вводити санкції проти Росії.
Бойовики 4 рази обстріляли українські позиції.
В Києві два авто залетіли в будівельний котлован.
Джерело: 24 Канал
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