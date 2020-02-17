Выпуск новостей за 12:00: Декоммунизация "Родины-Мать". Шторм Деннис в Британии

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 12:00 – председатель Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что намерен при своей каденции забрать со щита "Родины-Мать" герб СССР – государства, которого не существует уже почти 30 лет. Мощный ураган Деннис, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в Британии с 15 февраля. Стихия уже унесла жизни двух человек.

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