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      Выпуск новостей за 12:00: Декоммунизация "Родины-Мать". Шторм Деннис в Британии

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 12:00 – председатель Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что намерен при своей каденции забрать со щита "Родины-Мать" герб СССР – государства, которого не существует уже почти 30 лет. Мощный ураган Деннис, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в Британии с 15 февраля. Стихия уже унесла жизни двух человек.

      Также в выпуске:

      ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне в состоянии алкогольного опьянения сбил двух человек на пешеходном переходе в Броварах.

      Убегая от правоохранителей, водитель автомобиля "Ауди" на пешеходном переходе сбил целую семью.

      На фронте у Крымского, Лебединского, Орехово, Новозвановки и Хутора свободный били из запрещенных минометов.

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      Теги: Декоммунизация Выпуск новостей
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