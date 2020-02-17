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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 12:00: Декомунізація "Батьківщини-Мати". Шторм Денніс у Британії

      Випуск новин

      У випуску новин за 17 лютого станом на 12:00 – голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович заявив, що має намір за своєї каденції забрати з щита "Батьківщини-Мати" герб СРСР – держави, якої не існує вже майже 30 років. Потужний буревій Денніс, який приніс з собою вітри та значні опади, вирує у Британії з 15 лютого. Стихія вже забрала життя двох людей.

      Також у випуску:

      ДБР готує підозру поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах.

      Втікаючи від правоохоронців, водій автомобіля "Ауді" на пішохідному переході збив цілу родину.

      На фронті біля Кримського, Лебединського, Оріхового, Новозванівки та Хутора Вільний гатили з заборонених мінометів.

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      Теги: Декомунізація Випуск новин
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