Випуск новин за 12:00: Декомунізація "Батьківщини-Мати". Шторм Денніс у Британії

У випуску новин за 17 лютого станом на 12:00 – голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович заявив, що має намір за своєї каденції забрати з щита "Батьківщини-Мати" герб СРСР – держави, якої не існує вже майже 30 років. Потужний буревій Денніс, який приніс з собою вітри та значні опади, вирує у Британії з 15 лютого. Стихія вже забрала життя двох людей.

Також у випуску: ДБР готує підозру поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах. Втікаючи від правоохоронців, водій автомобіля "Ауді" на пішохідному переході збив цілу родину. На фронті біля Кримського, Лебединського, Оріхового, Новозванівки та Хутора Вільний гатили з заборонених мінометів.