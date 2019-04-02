Выпуск новостей за 12:00: Декрет для мужчин. Снос скандального самостроя во Львове
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине готовят нововведения для родителей в декрете. Планируют ввести дополнительный декретный отпуск для мужчин. Во Львове снесли скандальную застройку. Семиэтажное здание строили без всяких документов и это первый случай в Украине, когда демонтировали дом такого размера.
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Источник: 24 канал
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