Випуск новин за 12:00: Декрет для чоловіків. Знесення скандального самобуду у Львові
У випуску новин за 2 квітня станом на 12:00 – в Україні готують нововведення для батьків у декреті. Планують запровадити додаткову декретну відпустку для чоловіків. У Львові знесли скандальну забудову. Семиповерхову будівлю будували без жодних документів і це перший випадок в Україні, коли демонтували будинок такого розміру.
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Джерело: 24 канал
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