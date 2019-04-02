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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Випуск новин за 12:00: Декрет для чоловіків. Знесення скандального самобуду у Львові

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 квітня станом на 12:00 – в Україні готують нововведення для батьків у декреті. Планують запровадити додаткову декретну відпустку для чоловіків. У Львові знесли скандальну забудову. Семиповерхову будівлю будували без жодних документів і це перший випадок в Україні, коли демонтували будинок такого розміру.

      Також у випуску:

      Голови МЗС країн НАТО обговорять загрозу Росії.

      Один з потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні.

      Зловмисники підпалили Закарпатську долину нарцисів.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
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      195557
      Теги: Випуск новин Скандальні забудови
      Джерело: 24 канал
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