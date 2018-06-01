Выпуск новостей за 12:00: Дело об "убийстве" Бабченко. Гражданство Кольченко
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 12:00 – Арест без права внесения залога избрали организатору неудавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману. Оккупанты заставляют украинского политзаключенного Александра Кольченко принять российское гражданство.
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Источник: 24 Канал
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