Выпуск новостей за 12:00: Дело об "убийстве" Бабченко. Гражданство Кольченко

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 12:00 – Арест без права внесения залога избрали организатору неудавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману. Оккупанты заставляют украинского политзаключенного Александра Кольченко принять российское гражданство.

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