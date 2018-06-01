Випуск новин за 12:00: Справа "вбивства" Бабченка. Громадянство Кольченка
У випуску новин за 1 червня станом на 12:00 – арешт без права внесення застави обрали організатору невдалого вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману. Окупанти змушують українського політв'язня Олександра Кольченка прийняти російське громадянство.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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