Выпуск новостей за 12:00: Дело Сенцова. Папа Римский поддержал украинцев
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 12:00 – в ПАСЕ требуют немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова. Папа Римский Франциск поддержал украинских военных. Понтифик подчеркнул, что будет молиться Богу, чтобы тот залечил их раны и подарил мир украинской земле.
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Делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Агиза российские оккупанты похитили, избили и выбросили на трассе.
За прошедшие сутки на Донбассе боевики 38 раз обстреляли наши позиции, били по всей линии разграничения.
В Италии новое правительство будут формировать популисты и сторонники Путина.
Источник: 24 Канал
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