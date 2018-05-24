Выпуск новостей за 12:00: Дело Сенцова. Папа Римский поддержал украинцев

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 12:00 – в ПАСЕ требуют немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова. Папа Римский Франциск поддержал украинских военных. Понтифик подчеркнул, что будет молиться Богу, чтобы тот залечил их раны и подарил мир украинской земле.

Также в выпуске: Делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Агиза российские оккупанты похитили, избили и выбросили на трассе. За прошедшие сутки на Донбассе боевики 38 раз обстреляли наши позиции, били по всей линии разграничения. В Италии новое правительство будут формировать популисты и сторонники Путина.