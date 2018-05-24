Випуск новин за 12:00: Справа Сенцова. Папа Римський підтримав українців
У випуску новин за 24 травня станом на 12:00 – у ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова. Папа Римський Франциск підтримав українських військових. Понтифік наголосив, що буде молитися Богу, аби той загоїв їхні рани та подарував мир українській землі.
Також у випуску:
Делегата Курултаю кримсько-татарського народу Асана Агіза російські окупанти викрали, побили і викинули на трасі.
Минулої доби на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування.
У Італії новий уряд формуватимуть популісти і прихильники Путіна.
Джерело: 24 Канал
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