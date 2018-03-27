Выпуск новостей за 12:00: Дело Сущенко. Путин в Кемерово
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 12:00 – московский суд сегодня решит, продлевать ли арест украинскому пленнику Роману Сущенко. После трагедии президент России Владимир Путин приехал в Кемерово, однако к митингующим не вышел.
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Генпрокуратура подозревает партию Медведчука в координации антиукраинской пропаганды.
Пророссийские боевики 47 раз нарушили перемирие за прошлые сутки на Донбассе.
В Киеве и Харькове к российским дипучреждениям несут цветы и игрушки в память о погибших в пожаре в Кемерово.
Источник: 24 Канал
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