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Выпуск новостей за 12:00: Дело Сущенко. Путин в Кемерово

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Выпуск новостей с Дарьей Кудимовой
Выпуск новостей с Дарьей Кудимовой / 24 Канал

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 12:00 – московский суд сегодня решит, продлевать ли арест украинскому пленнику Роману Сущенко. После трагедии президент России Владимир Путин приехал в Кемерово, однако к митингующим не вышел.

Также в выпуске:

Генпрокуратура подозревает партию Медведчука в координации антиукраинской пропаганды.

Пророссийские боевики 47 раз нарушили перемирие за прошлые сутки на Донбассе.

В Киеве и Харькове к российским дипучреждениям несут цветы и игрушки в память о погибших в пожаре в Кемерово.

Теги: Владимир Путин Новости России Выпуск новостей Пожар в Кемерово Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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