Випуск новин за 12:00: Справа Сущенка. Путін у Кемерово
У випуску новин за 27 березня станом на 12:00 – московський суд сьогодні вирішить, чи продовжувати арешт українському бранцю Романові Сущенку. Після трагедії президент Росії Володимир Путін приїхав у Кемерово, проте до мітингувальників не вийшов.
Також у випуску:
Генпрокуратура підозрює партію Медведчука в координації антиукраїнської пропаганди.
Проросійські бойовики 47 разів порушили перемир'я за минулу добу на Донбасі.
У Києві та Харкові до російських дипустанов несуть квіти та іграшки у пам'ять про загиблих у пожежі в Кемерово.
Джерело: 24 Канал
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