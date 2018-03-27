Випуск новин за 12:00: Справа Сущенка. Путін у Кемерово

У випуску новин за 27 березня станом на 12:00 – московський суд сьогодні вирішить, чи продовжувати арешт українському бранцю Романові Сущенку. Після трагедії президент Росії Володимир Путін приїхав у Кемерово, проте до мітингувальників не вийшов.

Також у випуску: Генпрокуратура підозрює партію Медведчука в координації антиукраїнської пропаганди. Проросійські бойовики 47 разів порушили перемир'я за минулу добу на Донбасі. У Києві та Харкові до російських дипустанов несуть квіти та іграшки у пам'ять про загиблих у пожежі в Кемерово.