Выпуск новостей за 12:00: День траура в Кемерово. Украина высылает российских дипломатов
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 12:00 – в России сейчас прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня". Сегодня должны выехать 13 российских дипломатов из посольств в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
Также в выпуске:
В США загорелись сразу три жилых дома.
Трамп продолжил антироссийские санкции еще на год.
В Украину снова вернулся холод.
Источник: 24 Канал
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