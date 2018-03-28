Выпуск новостей за 12:00: День траура в Кемерово. Украина высылает российских дипломатов

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 12:00 – в России сейчас прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня". Сегодня должны выехать 13 российских дипломатов из посольств в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Также в выпуске : В США загорелись сразу три жилых дома. Трамп продолжил антироссийские санкции еще на год. В Украину снова вернулся холод.