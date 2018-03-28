Випуск новин за 12:00: День жалоби в Кемерово. Україна висилає російських дипломатів
У випуску новин за 28 березня станом на 12:00 – у Росії нині прощаються із загиблими під час пожежі в торговельному центрі "Зимова Вишня" . Сьогодні мають виїхати 13 російських дипломатів з посольств у Києві, Одесі, Львові та Харкові.
Також у випуску:
У США загорілися відразу три житлові будинки.
Трамп продовжив антиросійські санкції ще на рік.
В Україну знову повернувся холод.
Джерело: 24 Канал
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