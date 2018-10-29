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      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ

      Выпуск новостей за 12:00: Детали авиакатастрофы в Индонезии. Победа Свитолиной

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 12:00 – ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море. Украинцев на борту не было. Известно, что перед падением экипаж отправил запрос на возврат в Джакарту. Историческую победу для Украины одержала теннисистка Элина Свитолина, которая стала первой в итоговом турнире года женской теннисной ассоциации.

      Также в выпуске:

      В Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого ни провластный, ни оппозиционный кандидаты не набрали более 50% голосов.

      Британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашогги еще за три недели до убийства.

      После участия в Играх непобежденных возвращается украинская сборная.

      Теги: Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Выпуск новостей Элина Свитолина
      Источник: 24 канал
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