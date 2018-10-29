Выпуск новостей за 12:00: Детали авиакатастрофы в Индонезии. Победа Свитолиной
В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 12:00 – ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море. Украинцев на борту не было. Известно, что перед падением экипаж отправил запрос на возврат в Джакарту. Историческую победу для Украины одержала теннисистка Элина Свитолина, которая стала первой в итоговом турнире года женской теннисной ассоциации.
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Источник: 24 канал
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