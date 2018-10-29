Випуск новин за 12:00: Деталі авіакатастрофи в Індонезії. Перемога Світоліної

У випуску новин за 29 жовтня станом на 12:00 – жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака у Яванському морі. Українців на борту не було. Відомо, що перед падінням екіпаж відправив запит на повернення до Джакарти. Історичну перемогу для України здобула тенісистка Еліна Світоліна, яка стала першою у підсумковому турнірі року жіночої тенісної асоціації.

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