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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Випуск новин за 12:00: Деталі авіакатастрофи в Індонезії. Перемога Світоліної

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 12:00 – жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака у Яванському морі. Українців на борту не було. Відомо, що перед падінням екіпаж відправив запит на повернення до Джакарти. Історичну перемогу для України здобула тенісистка Еліна Світоліна, яка стала першою у підсумковому турнірі року жіночої тенісної асоціації.

      Також у випуску:

      У Грузії вже готуються до другого туру президентських виборів, адже за результатами першого ні провладний, ні опозиційний кандидати не набрали понад 50% голосів.

      Британська розвідка перехопила план викрадення журналіста Хашоггі ще за три тижні до вбивства.

      До України після участі в Іграх нескорених повертається українська збірна.

      Теги: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Випуск новин Еліна Світоліна
      Джерело: 24 канал
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