Выпуск новостей за 12:00: Допрос Холодницкого. Встреча Трампа и Путина
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 12:00 – Холодницкого допросили в Генеральной прокуратуре, однако, он отказывается сотрудничать со следствием и давать показания. Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа и Путина, которая может состояться в Вашингтоне.
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Источник: 24 Канал
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