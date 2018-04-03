Випуск новин за 12:00: Допит Холодницького. Зустріч Трампа і Путіна
У випуску новин за 3 квітня станом на 12:00 – Холодницького допитали у Генеральній прокуратурі, проте, він відмовляється співпрацювати зі слідством і давати покази. Білий дім підтвердив майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка може відбутися у Вашингтоні.
Також у випуску:
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У Одесі шторм розмив міські пляжі.
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Джерело: 24 Канал
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