Випуск новин за 12:00: Допит Холодницького. Зустріч Трампа і Путіна

У випуску новин за 3 квітня станом на 12:00 – Холодницького допитали у Генеральній прокуратурі, проте, він відмовляється співпрацювати зі слідством і давати покази. Білий дім підтвердив майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка може відбутися у Вашингтоні.

Також у випуску: Масштабний страйк у Франції. У Одесі шторм розмив міські пляжі. Україна готова обміняти 20 росіян на бранців Кремля.