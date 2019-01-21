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      Выпуск новостей за 12:00: Газовые переговоры в Брюсселе. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 12:00 – 21 января в Брюсселе состоится второй раунд газовых переговоров в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз. Будут обсуждать продление транспортировки российского газа через Украину в ЕС. В ГСЧС объявили штормовое предупреждение, на дорогах в Украине – гололедица, а в Карпатах снова возможен сход лавин.

      Также в выпуске:

      21 января в крупнейших аэропортах Украины чтят память погибших "киборгов".

      Десятки тысяч митингующих в Афинах протестуют против соглашения Греции с Македонией.

      В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

      Криминального авторитета, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, объявили в международный розыск.

       

       

      Теги: Украина – Россия Газ Непогода в Украине Бельгия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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