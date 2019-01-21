Выпуск новостей за 12:00: Газовые переговоры в Брюсселе. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 12:00 – 21 января в Брюсселе состоится второй раунд газовых переговоров в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз. Будут обсуждать продление транспортировки российского газа через Украину в ЕС. В ГСЧС объявили штормовое предупреждение, на дорогах в Украине – гололедица, а в Карпатах снова возможен сход лавин.
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Криминального авторитета, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, объявили в международный розыск.
Источник: 24 канал
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