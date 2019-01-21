Випуск новин за 12:00: Газові перемовини у Брюсселі. Негода в Україні
У випуску новин за 21 січня станом на 12:00 – 21 січня у Брюсселі відбудеться другий раунд газових перемовин у тристоронньому форматі – Україна, Росія та Євросоюз. Обговорюватимуть продовження транспортування російського газу через Україну до ЄС. У ДСНС оголосили штормове попередження, на дорогах в Україні – ожеледиця, а в Карпатах знову можливе сходження лавин.
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Джерело: 24 канал
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