Выпуск новостей за 12:00: Годовщина Иловайской трагедии. Обвал дома в Дрогобыче

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 12:00 в Киеве на Михайловской площади украинцы почтили память Героев Иловайской операции, которая состоялась в августе 2014 года. В Дрогобыче из-за обвала части 4-этажного дома ночью с 27 на 28 августа погибли 8 человек.

Также в выпуске: В Украине отмечают День памяти защитников Украины, погибших в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность. 29 августа состоялось торжественное открытие первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины. На нем 224 новоизбранных народных депутата приняли присягу. Предположительно, Олега Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.

Источник: 24 канал