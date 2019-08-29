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      Випуск новин за 12:00: Роковини Іловайської трагедії. Обвал будинку у Дрогобичі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 серпня станом на 12:00 – у Києві на Михайлівській площі українці вшанували пам'ять Героїв Іловайської операції, яка відбулась у серпні 2014 року. У Дрогобичі через обвал частини 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня загинули 8 людей.

      Також у випуску:

      В Україні відзначають День пам'яті захисників Україні, які загинули в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

      29 серпня відбулося урочисте відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради України. На ньому 224 новообрані народні депутати склали присягу.

      Імовірно, Олега Сенцова можуть обміняти на російського пропагандиста Кирила Вишинського, якого випустили з СІЗО.

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      Теги: Обвал будинку в Дрогобичі Іловайська трагедія Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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