Выпуск новостей за 12:00: Годовщина освобождения Славянска. Страсти вокруг ЦИК

В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 12:00 – 5 июля ровно четыре года назад украинские военные освободили Славянск и Краматорск от пророссийских боевиков. Города были ареной боевых действий с апреля 2014. В повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Но голосование так и не состоялось.

Также в выпуске: Ситуация на фронте. Генпрокуратура взялась за "Нафтогаз". Отравление супругов "Новичком". Приговор Владимиру Балуху.