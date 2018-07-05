Выпуск новостей за 12:00: Годовщина освобождения Славянска. Страсти вокруг ЦИК

Выпуск новостей за 12:00: Годовщина освобождения Славянска. Страсти вокруг ЦИКВыпуск новостей 24 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 12:00 – 5 июля ровно четыре года назад украинские военные освободили Славянск и Краматорск от пророссийских боевиков. Города были ареной боевых действий с апреля 2014. В повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Но голосование так и не состоялось.
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
Генпрокуратура взялась за "Нафтогаз".
Отравление супругов "Новичком".
Приговор Владимиру Балуху.
Источник: 24 канал
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