Випуск новин за 12:00: Річниця визволення Слов'янська. Пристрасті навколо ЦВК

Випуск новин за 12:00: Річниця визволення Слов'янська. Пристрасті навколо ЦВКВипуск новин 26 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 липня станом на 12:00 – 5 липня рівно чотири роки тому українські військові визволили міста Слов'янськ та Краматорськ від проросійських бойовиків, міста були ареною бойових дій з квітня 2014. У порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Та голосування так і не відбулося.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Генпрокуратура взялася за "Нафтогаз".
Отруєння подружжя "Новачком".
Вирок Володимиру Балуху.
Джерело: 24 канал
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