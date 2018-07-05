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Випуск новин за 12:00: Річниця визволення Слов'янська. Пристрасті навколо ЦВК

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 липня станом на 12:00 – 5 липня рівно чотири роки тому українські військові визволили міста Слов'янськ та Краматорськ від проросійських бойовиків, міста були ареною бойових дій з квітня 2014. У порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Та голосування так і не відбулося.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

Генпрокуратура взялася за "Нафтогаз".

Отруєння подружжя "Новачком".

Вирок Володимиру Балуху.

 

Теги: ЦВК Верховна Рада Випуск новин Слов'янськ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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