Випуск новин за 12:00: Річниця визволення Слов'янська. Пристрасті навколо ЦВК

У випуску новин за 5 липня станом на 12:00 – 5 липня рівно чотири роки тому українські військові визволили міста Слов'янськ та Краматорськ від проросійських бойовиків, міста були ареною бойових дій з квітня 2014. У порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Та голосування так і не відбулося.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Генпрокуратура взялася за "Нафтогаз". Отруєння подружжя "Новачком". Вирок Володимиру Балуху.