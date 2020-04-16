Выпуск новостей за 12:00: Годовщина пожара в Нотр-Даме. Обращение родственников пленных
В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 12:00 – впервые после пожара зазвонил один из крупнейших колоколов Нотр-Дама. Его звоном почтили не только устойчивость здания, но и медиков, которые борются с эпидемией COVID-19 во Франции. Родственники пленных обратились к президенту с требованием встретиться с ними и объяснить, почему их родные не попадают в списки на обмен.
Также в выпуске:
В ЕС разработали план постепенного выхода из карантина.
Хозяйственникам Херсонщины, которые выращивают овощи в больших масштабах, негде сбывать овощи.
Украинские медики взорвали сеть "антикоронавирусным" танцем.
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