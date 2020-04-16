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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Выпуск новостей за 12:00: Годовщина пожара в Нотр-Даме. Обращение родственников пленных

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 12:00 – впервые после пожара зазвонил один из крупнейших колоколов Нотр-Дама. Его звоном почтили не только устойчивость здания, но и медиков, которые борются с эпидемией COVID-19 во Франции. Родственники пленных обратились к президенту с требованием встретиться с ними и объяснить, почему их родные не попадают в списки на обмен.

      Также в выпуске:

      В ЕС разработали план постепенного выхода из карантина.

      Хозяйственникам Херсонщины, которые выращивают овощи в больших масштабах, негде сбывать овощи.

      Украинские медики взорвали сеть "антикоронавирусным" танцем.

       

      Теги: Обмен пленными Владимир Зеленский Пожар в Нотр-Даме Новости Франции Выпуск новостей
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