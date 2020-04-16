Випуск новин за 12:00: Річниця пожежі у Нотр-Дамі. Звернення родичів полонених
У випуску новин за 16 квітня станом на 12:00 – вперше після пожежі задзвонив один з найбільших дзвонів Нотр-Даму. Його биттям вшанували не тільки стійкість споруди, а й медиків, які борються з епідемією COVID-19 у Франції. Родичі полонених звернулися до президента з вимогою зустрітися з ними та пояснити, чому їхні рідні не потрапляють у списки на обмін.
Також у випуску:
В ЄС розробили план поступового виходу з карантину.
Господарники херсонщини, котрі вирощують овочі у великих масштабах, не мають де збувати городину.
Українські медики підірвали мережу "антикоронавірусним" танцем.
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