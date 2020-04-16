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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 12:00: Річниця пожежі у Нотр-Дамі. Звернення родичів полонених

      Випуск новин -

      У випуску новин за 16 квітня станом на 12:00 – вперше після пожежі задзвонив один з найбільших дзвонів Нотр-Даму. Його биттям вшанували не тільки стійкість споруди, а й медиків, які борються з епідемією COVID-19 у Франції. Родичі полонених звернулися до президента з вимогою зустрітися з ними та пояснити, чому їхні рідні не потрапляють у списки на обмін.

      Також у випуску:

      В ЄС розробили план поступового виходу з карантину.

      Господарники херсонщини, котрі вирощують овочі у великих масштабах, не мають де збувати городину.

      Українські медики підірвали мережу "антикоронавірусним" танцем.

       

      Теги: Обмін полоненими Володимир Зеленський Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Випуск новин
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