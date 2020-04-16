Випуск новин за 12:00: Річниця пожежі у Нотр-Дамі. Звернення родичів полонених

У випуску новин за 16 квітня станом на 12:00 – вперше після пожежі задзвонив один з найбільших дзвонів Нотр-Даму. Його биттям вшанували не тільки стійкість споруди, а й медиків, які борються з епідемією COVID-19 у Франції. Родичі полонених звернулися до президента з вимогою зустрітися з ними та пояснити, чому їхні рідні не потрапляють у списки на обмін.

Також у випуску: В ЄС розробили план поступового виходу з карантину. Господарники херсонщини, котрі вирощують овочі у великих масштабах, не мають де збувати городину. Українські медики підірвали мережу "антикоронавірусним" танцем.