13:45
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020

      Выпуск новостей за 12:00: Годовщина расстрелов на Майдане. Самолет прилетел в Харьков

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 12:00 – уже в шестой раз в этот день Украина чтит память героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 года стало переломным моментом Революции достоинства. Самолет с украинцами и гражданами других государств, которых эвакуировали из Китая, сел в международном аэропорту города Харьков.

      Также в выпуске:

      Масштабное ДТП произошло в Канаде. На шоссе в городе Монреаль из-за сильного снегопада столкнулись более двухсот машин.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Теги: Революция достоинства Возвращение украинцев из Китая Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:05 Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 09:03 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      17 февраля , 17:08 Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 08:40 "Доктрини Помпео", або Кремль програв війну зі США
      Андрій Піонтковський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук