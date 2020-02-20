Выпуск новостей за 12:00: Годовщина расстрелов на Майдане. Самолет прилетел в Харьков

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 12:00 – уже в шестой раз в этот день Украина чтит память героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 года стало переломным моментом Революции достоинства. Самолет с украинцами и гражданами других государств, которых эвакуировали из Китая, сел в международном аэропорту города Харьков.

Также в выпуске: Масштабное ДТП произошло в Канаде. На шоссе в городе Монреаль из-за сильного снегопада столкнулись более двухсот машин.