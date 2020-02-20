Випуск новин за 12:00: Річниця розстрілів на Майдані. Літак прилетів до Харкова

У випуску новин за 20 лютого станом на 12:00 – вже вшосте у цей день Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року стало переломним моментом Революції гідності. Літак з українцями та громадянами інших держав, яких евакуйовували з Китаю, сів у Міжнародному аеропорту міста Харків.

Також у випуску: Масштабна ДТП сталася у Канаді. На шосе у місті Монреаль через сильний снігопад зіштовхнулися понад дві сотні автівок.