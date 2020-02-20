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      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 12:00: Річниця розстрілів на Майдані. Літак прилетів до Харкова

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 лютого станом на 12:00 – вже вшосте у цей день Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року стало переломним моментом Революції гідності. Літак з українцями та громадянами інших держав, яких евакуйовували з Китаю, сів у Міжнародному аеропорту міста Харків.

      Також у випуску:

      Масштабна ДТП сталася у Канаді. На шосе у місті Монреаль через сильний снігопад зіштовхнулися понад дві сотні автівок.

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      Теги: Революція Гідності Повернення українців з Китаю Випуск новин
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