Выпуск новостей за 12:00: Голодание Сенцова. Боевики ЧВК "Вагнер" едут на Донбасс
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 12:00 – пленник Кремля Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, для освобождения всех украинских политзаключенных. Сотня боевиков карманной армии Путина отправится в Донбасс, чтобы пополнить ряды террористов.
Также в выпуске:
На фронте погиб военный, еще двое ранены.
Российско-американские переговоры по поводу Донбасса повисли в воздухе.
США осудили открытие Керчинского моста.
Источник: 24 Канал
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