Выпуск новостей за 12:00: Голодание Сенцова. Боевики ЧВК "Вагнер" едут на Донбасс

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 12:00 – пленник Кремля Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, для освобождения всех украинских политзаключенных. Сотня боевиков карманной армии Путина отправится в Донбасс, чтобы пополнить ряды террористов.

Также в выпуске: На фронте погиб военный, еще двое ранены. Российско-американские переговоры по поводу Донбасса повисли в воздухе. США осудили открытие Керчинского моста.