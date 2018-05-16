Випуск новин за 12:00: Голодування Сенцова. Бойовики ПВК "Вагнер" їдуть на Донбас
У випуску новин за 16 травня станом на 12:00 – бранець Кремля Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, задля звільнення всіх українських політв'язнів. Сотня бойовиків кишенькової армії Путіна вирушить на Донбас, щоб поповнити лави терористів.
Також у випуску:
На фронті загинув військовий, ще двоє поранені.
Російсько-американські перемовини щодо Донбасу зависли в повітрі.
США засудили відкриття Керчинського мосту.
Джерело: 24 Канал
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