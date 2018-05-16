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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 12:00: Голодування Сенцова. Бойовики ПВК "Вагнер" їдуть на Донбас

Випуск новин 113 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 травня станом на 12:00 – бранець Кремля Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, задля звільнення всіх українських політв'язнів. Сотня бойовиків кишенькової армії Путіна вирушить на Донбас, щоб поповнити лави терористів.

Також у випуску:

На фронті загинув військовий, ще двоє поранені.

Російсько-американські перемовини щодо Донбасу зависли в повітрі.

США засудили відкриття Керчинського мосту.

 

Теги: Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія Війна на Донбасі Олег Сенцов Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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