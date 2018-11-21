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      Выпуск новостей за 12:00: ГПУ о преступлениях против Майдана. Повреждение Керченского моста

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 12:00 – Генпрокуратура продолжает расследовать расстрелы на Майдане. В ведомстве сообщили, что в целом открыто 4700 дел относительно нападений на протестующих, частично установили их заказчиков и исполнителей. Незаконно построенный Керченский мост начал смещаться. Эксперты предполагают, что он прослужит не болбше двух десятилетий.

      Также в выпуске:

      В первый день протестов "евробляхеров" произошли столкновения на Ровенщине и Львовщине.

      В Украине распространяется корь: к медикам обратились около двух тысяч пациентов.

      Руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг.

       

      Теги: Украина – Россия Керчь Небесная Сотня Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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