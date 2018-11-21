13:50
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Випуск новин за 12:00: Заява ГПУ щодо злочинів проти Майдану. Пошкодження Керченського мосту

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 12:00 – Генпрокуратура продовжує розслідувати розстріли на Майдані. У відомстві повідомили, що загалом відкрито 4700 справ щодо нападів на протестувальників, частково встановили їх замовників та виконавців. Незаконно зведений Керченський міст почав зміщуватися. Експерти припускають, що він прослужить не більше двох десятиліть.

      Також у випуску: 

      У перший день протестів "євробляхерів" відбулися сутички на Рівненщині та Львівщині.

      В Україні поширюється кір: до медиків звернулося близько двох тисяч пацієнтів.

      Керівником Інтерполу став представник Південної Кореї Кім Чен Янг.

       

      Теги: Небесна Сотня Випуск новин Керч Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      19 листопада , 09:00 Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      874
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук