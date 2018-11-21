Випуск новин за 12:00: Заява ГПУ щодо злочинів проти Майдану. Пошкодження Керченського мосту

У випуску новин за 21 листопада станом на 12:00 – Генпрокуратура продовжує розслідувати розстріли на Майдані. У відомстві повідомили, що загалом відкрито 4700 справ щодо нападів на протестувальників, частково встановили їх замовників та виконавців. Незаконно зведений Керченський міст почав зміщуватися. Експерти припускають, що він прослужить не більше двох десятиліть.

Також у випуску: У перший день протестів "євробляхерів" відбулися сутички на Рівненщині та Львівщині. В Україні поширюється кір: до медиків звернулося близько двох тисяч пацієнтів. Керівником Інтерполу став представник Південної Кореї Кім Чен Янг.