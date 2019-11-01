Выпуск новостей за 12:00: Исчезновение вертолета. Расследование по импичменту Трампа
В выпуске новостей за 1 ноября на 12:00 – в Южной Корее ищут вертолет медицинских служб. Он перевозил раненого рыбака. На борту, кроме него, было еще пятеро спасателей и товарищ больного. Расследование по импичменту Дональда Трампа теперь будет публичным. А все стенограммы – рассекречены. За соответствующую резолюцию проголосовали в Конгрессе США.
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