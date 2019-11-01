Выпуск новостей за 12:00: Исчезновение вертолета. Расследование по импичменту Трампа

В выпуске новостей за 1 ноября на 12:00 – в Южной Корее ищут вертолет медицинских служб. Он перевозил раненого рыбака. На борту, кроме него, было еще пятеро спасателей и товарищ больного. Расследование по импичменту Дональда Трампа теперь будет публичным. А все стенограммы – рассекречены. За соответствующую резолюцию проголосовали в Конгрессе США.

Также в выпуске:

Уже в следующем году Министерство здравоохранения планирует полностью избавиться от бумажных медкарточек. И перейти на электронные.

Масштабные лесные пожары охватили юго-запад Бразилии. В зоне опасности находится тектоническая впадина Пантанал с уникальной экосистемой.

Огромные очереди и давка. В столичном метро утром произошел коллапс. А все из-за сообщения о заминировании центральных станций.

Крупный пожар в центре Киева. Накануне вечером у метро "Университет" горела жилая шестиэтажка.