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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 12:00: Зникнення гелікоптера. Розслідування щодо імпічменту Трампа

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 12:00 – у Південній Кореї шукають гелікоптер медичних служб. Він перевозив пораненого рибалку. На борту, крім нього, були ще п'ятеро рятувальників та товариш хворого. Розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа тепер буде публічним. А всі стенограми - розсекречені. За відповідну резолюцію проголосували у Конгресі США.

      Також у випуску:

      Вже наступного року Міністерство охорони здоров'я планує повністю позбутися паперових медкарток. І перейти на електронні.

      Масштабні лісові пожежі охопили південний захід Бразилії. У зоні небезпеки перебуває тектонічна впадина Пантанал з унікальною екосистемою.

      Величезні черги та тиснява. У столичному метро зранку відбувся колапс. А все через повідомлення про замінування центральних станцій.

      Масштабна пожежа в центрі Києва. Напередодні ввечері біля метро "Університет" горіла житлова шестиповерхівка.

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      Теги: авіація Випуск новин Південна Корея Дональд Трамп Імпічмент Трампа
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