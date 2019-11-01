Випуск новин за 12:00: Зникнення гелікоптера. Розслідування щодо імпічменту Трампа
У випуску новин за 1 листопада станом на 12:00 – у Південній Кореї шукають гелікоптер медичних служб. Він перевозив пораненого рибалку. На борту, крім нього, були ще п'ятеро рятувальників та товариш хворого. Розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа тепер буде публічним. А всі стенограми - розсекречені. За відповідну резолюцію проголосували у Конгресі США.
Також у випуску:
Вже наступного року Міністерство охорони здоров'я планує повністю позбутися паперових медкарток. І перейти на електронні.
Масштабні лісові пожежі охопили південний захід Бразилії. У зоні небезпеки перебуває тектонічна впадина Пантанал з унікальною екосистемою.
Величезні черги та тиснява. У столичному метро зранку відбувся колапс. А все через повідомлення про замінування центральних станцій.
Масштабна пожежа в центрі Києва. Напередодні ввечері біля метро "Університет" горіла житлова шестиповерхівка.
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