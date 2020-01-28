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      Выпуск новостей за 12:00: Иск Трубы против Зеленского. Клип в поддержку Антоненко

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 12:00 – экс-глова Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского. Он требует признать незаконным его указ о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Украинские художники сняли клип в поддержку музыканта и ветерана Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета.

      Также в выпуске: 

      Украинские разведчики захватили в плен 28-летнего пророссийского наемника на Донбассе. Он подорвался на минном заграждении, которое установили сами оккупанты. Наемнику оказали медицинскую помощь и допрашивают.

      У 20-летнего львовянина, которого накануне госпитализировали в городскую инфекционную больницу, коронавируса не обнаружили. У него обычная простуда.

      Во Франции полиция начала выселять мигрантов, которые незаконно поселились в палаточном городке. Их переселят в специальный лагерь на окраине французской столицы.

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      Теги: Владимир Зеленский Убийство Павла Шеремета Государственное бюро расследований Роман Труба Выпуск новостей
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