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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      Випуск новин за 12:00: Позов Труби проти Зеленського. Кліп на підтримку Антоненка

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 січня станом на 12:00 – ексголова Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає визнати незаконним його указ про дострокове припинення повноважень директора ДБР. Українські митці зняли кліп на підтримку музиканта та ветерана Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета.

      Також у випуску: 

      Українські розвідники захопили в полон 28-річного проросійського найманця на Донбасі. Він підірвався на мінному загородженні, яке встановили самі ж окупанти. Найманцю надали медичну допомогу та допитують.

      У 20-річного львів'янина, якого напередодні госпіталізували до міської інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили. У нього звичайна застуда.

      У Франції поліція почала виселяти мігрантів, які незаконно оселилися у наметовому містечку. Їх переселять у спеціальний табір на околиці французької столиці.

      Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Вбивство Павла Шеремета Випуск новин Державне бюро розслідувань Роман Труба
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