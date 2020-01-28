Випуск новин за 12:00: Позов Труби проти Зеленського. Кліп на підтримку Антоненка

У випуску новин за 28 січня станом на 12:00 – ексголова Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає визнати незаконним його указ про дострокове припинення повноважень директора ДБР. Українські митці зняли кліп на підтримку музиканта та ветерана Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета.

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Українські розвідники захопили в полон 28-річного проросійського найманця на Донбасі. Він підірвався на мінному загородженні, яке встановили самі ж окупанти. Найманцю надали медичну допомогу та допитують.

У 20-річного львів'янина, якого напередодні госпіталізували до міської інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили. У нього звичайна застуда.

У Франції поліція почала виселяти мігрантів, які незаконно оселилися у наметовому містечку. Їх переселять у спеціальний табір на околиці французької столиці.