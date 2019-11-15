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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ РЫНОК ЗЕМЛИ
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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 12:00: Исключение депутатов из "Слуги народа". Снегопады во Франции

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 12:00 – во время заседания депутаты "Слуги народа" решили исключить из фракции Анну Скороход и Антона Полякова. Обильные снегопады засыпали юго-восток Франции. В результате без света остались 300 тысяч домов.

      Также в выпуске:

      Владимир Путин заявил, что ему мало разведения в Петровском и Золотом. И требует отвода войск вдоль всей линии разграничения.

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю главе Нацбанка Александру Писаруку. В решении суда говорится о необходимости внесения залога на сумму 5 миллионов гривен без содержания под стражей.

      Премьер-министр Алексей Гончарук инициирует передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".

      blog_ava
      Кто такая Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Слуга народа Новости Франции
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