Выпуск новостей за 12:00: Исключение депутатов из "Слуги народа". Снегопады во Франции

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 12:00 – во время заседания депутаты "Слуги народа" решили исключить из фракции Анну Скороход и Антона Полякова. Обильные снегопады засыпали юго-восток Франции. В результате без света остались 300 тысяч домов.

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Премьер-министр Алексей Гончарук инициирует передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".